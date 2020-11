Lazio, Inzaghi prova Luis Alberto tra i titolari: le ultime (Di giovedì 19 novembre 2020) Simone Inzaghi ha provato Luis Alberto tra i titolari nell’allenamento odierno a Formello: le ultime sul giocatore spagnolo La Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone. Il tecnico biancoceleste ha finalmente ritrovato Ciro Immobile dopo il caos tamponi che l’ha visto coinvolto. Continua a tenere banco in casa Lazio il caso Luis Alberto. Lo spagnolo giocherà regolarmente o sarà punito per le ultime dichiarazioni contro Lotito? Al momento non sembra in discussione il suo impiego per il match di Crotone: come riporta Lazionews24 lo spagnolo ha svolto l’allenamento indossando il fratino dei titolari nel ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Simonehatotra inell’allenamento odierno a Formello: lesul giocatore spagnolo Lasi è ritrovata questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone. Il tecnico biancoceleste ha finalmente ritrovato Ciro Immobile dopo il caos tamponi che l’ha visto coinvolto. Continua a tenere banco in casail caso. Lo spagnolo giocherà regolarmente o sarà punito per ledichiarazioni contro Lotito? Al momento non sembra in discussione il suo impiego per il match di Crotone: come riportanews24 lo spagnolo ha svolto l’allenamento indossando il fratino deinel ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi Lazio, Inzaghi cerca di mediare ma il club non ci sente. Luis Alberto verso l'esclusione TUTTO mercato WEB QUI FORMELLO Primo allenamento per Immobile dopo le visite mediche. Prove tattiche in vista di Crotone

QUI FORMELLO – La Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida dell’Ezio Scida contro il Crotone. Quarto allenamento settimanale per la squadra di Simone Inzaghi. La seduta ...

Dopo le visite mediche in mattinata, Ciro Immobile nel pomeriggio si è allenato regolarmente sul campo. Ha svolto l’intera seduta con i compagni, il suo “incubo” è ufficialmente finito. Inzaghi decide ...

