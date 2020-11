Juventus | Marchisio “spinge” Locatelli a Torino | scambio di battute su Twitter

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora una volta, l’Italia ha dimostrato di aver voltato definitivamente pagina, dopo la disastrosa parentesi Giampiero Ventura, culminata con l’esclusione dal Mondiale del 2018. La Nazionale di Roberto Mancini non si distingue per un singolo giocatore in grado di fare la differenza, ma si basa su un gioco corale dove il collettivo primeggia sull’inventiva di singoli campioni che da soli fanno la differenza. L’Italia, oggi, è composta da un gruppo unito, all’interno del quale spiccano delle individualità che non vanno a discapito delle prestazioni. Uno degli elementi che in questi giorni sta esplodendo definitivamente è Manuel, obiettivo di mercato della. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, le ultime sul futuro di Donnarumma: novità in arrivo LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo francese in ...