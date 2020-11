Josè Mourinho | “Nessuno come Zlatan Ibrahimovic”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato ai microfoni di Tencent Sports, l’allenatore del Tottenham ed ex-Inter, Joséha parlato nell’intervista diIbrahimovic che ha allenato al Manchester United e nel suo primo anno a Milano, sottolineandone l’unicità: “Ci sono lavori che richiedono una condizione fisica speciale,il calciatore. Un 40enne non ha lo stesso potenziale di uno di 20 o 30 anni, a meno che tu non siaIbrahimovic“. Il rapporto fra lo “Special One” e lo svedese è sempre stato eccezionale e i due si rivolgono spesso attestati di stima a vicenda. Alla domanda sulle qualità necessarie per allenare ad alti livelli, il portoghese afferma: “Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello, l’esperienza e la conoscenza non possono che farti migliorare”. SportFace.