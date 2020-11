Harry Potter e la camera dei segreti oggi in tv su Canale 5 | orario e come vederlo in streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nuovo appuntamento con la saga disu5. Giovedì 19 novembre andrà in ondae ladei, secondo capitolo della saga. Il maghetto inglese sarà alle prese di nuovo con un’ombra che tenta di allungarsi nella sua vita, questa volta tramite un pauroso mostro che trasforma gli studenti in pietra. Appuntamento da non perdere alle ore 21:20 su5. Il film sarà disponibile insulla piattaforma di Mediaset Play. SportFace.