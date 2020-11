Grande Fratello Vip 5, la camera di Patrizia De Blanck sotto accusa: puzza e addirittura un topo? (VIDEO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli inquilini del Grande Fratello Vip 5 cominciano a subire la puzza che arriverebbe dalla camera di Patrizia De Blanck, che avrebbe attirato addirittura un nuovo ospite: un topo. Su Patrizia De Blanck il rumor girava anche prima del Grande Fratello Vip 5 ma le lamentele dei coinquilini sulla camera all'interno della casa di Cinecittà sembrano confermare quanto dichiarato dalle malelingue: la contessa non sarebbe una fanatica della pulizia. Nelle ultime ore infatti a tenere banco, oltre ai litigi tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, sono state anche le constatazioni degli altri concorrenti sulla puzza che, a sentire Stefania Orlando e Andrea ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli inquilini delVip 5 cominciano a subire lache arriverebbe dalladiDe, che avrebbe attiratoun nuovo ospite: un. SuDeil rumor girava anche prima delVip 5 ma le lamentele dei coinquilini sullaall'interno della casa di Cinecittà sembrano confermare quanto dichiarato dalle malelingue: la contessa non sarebbe una fanatica della pulizia. Nelle ultime ore infatti a tenere banco, oltre ai litigi tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, sono state anche le constatazioni degli altri concorrenti sullache, a sentire Stefania Orlando e Andrea ...

