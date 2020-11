Firenze: a Rifredi pusher con tesserino di un’impresa al collo. Per gli spostamenti Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) L’uomo girava con al collo il tesserino di un’impresa edile, per la quale non lavora più, verosimilmente per giustificare i suoi spostamenti in treno tra diversi Comuni in questo periodo ci Covid. Gli agenti hanno poi effettuato anche una serie di controlli nell’abitazione dello spacciatore, nella provincia di Pistoia Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) L’uomo girava con alildiedile, per la quale non lavora più, verosimilmente per giustificare i suoiin treno tra diversi Comuni in questo periodo ci. Gli agenti hanno poi effettuato anche una serie di controlli nell’abitazione dello spacciatore, nella provincia di Pistoia

FirenzePost : Firenze: a Rifredi pusher con tesserino di un’impresa al collo. Per gli spostamenti Covid - cercasicasait : Posti Letto in Affitto a Firenze (FI) Rifredi 316€ | 30mq | 1 locali | Quarto piano | classe D | Privato | CC123479… - cercasicasait : Posti Letto in Affitto a Firenze (FI) Rifredi Careggi 390€ | 17mq | classe D | Privato | CC123479420: Fai click sot… - muoversintoscan : ????Per una riprogrammazione dell’offerta commerciale il treno 23464 (SIENA – FIRENZE SMN) offrirà alla clientela… - muoversintoscan : ????Effettuato treno straordinario 21411 (PISTOIA – FIRENZE SMN) in partenza alle ore 10.00 con le seguenti fermate… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Rifredi Rifredi: si finge lavoratore per andare a spacciare FirenzeToday Firenze: a Rifredi pusher con tesserino di un’impresa al collo. Per gli spostamenti Covid

L’uomo girava con al collo il tesserino di un’impresa edile, per la quale non lavora più, verosimilmente per giustificare i suoi spostamenti in treno tra diversi Comuni in questo periodo ci Covid.

Va a rinnovare il permesso di soggiorno e finisce in carcere: era ricercato

La Polizia di Stato lo ha accompagnato a Sollicciano per scontare una condanna a sei mesi per spaccio. A Rifredi pusher viaggiava con al collo una tessera di un’impresa edile per tentare di giustifica ...

L’uomo girava con al collo il tesserino di un’impresa edile, per la quale non lavora più, verosimilmente per giustificare i suoi spostamenti in treno tra diversi Comuni in questo periodo ci Covid.La Polizia di Stato lo ha accompagnato a Sollicciano per scontare una condanna a sei mesi per spaccio. A Rifredi pusher viaggiava con al collo una tessera di un’impresa edile per tentare di giustifica ...