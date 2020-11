Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero sul finale di stagione: “Non è una serie rassicurante" (Di giovedì 19 novembre 2020) La nostra intervista a Luca Argentero, interprete di DOC - Nelle tue mani, che il 19 novembre 2020 arriva al finale della prima stagione su Rai1 in prima serata. La prima stagione di DOC - Nelle tue mani sta per terminare. Il 19 novembre 2020 in prima serata verrà, infatti, trasmesso il finale della prima stagione di questa amatissima fiction di Rai1 che ha tenuto incollati allo schermo un gran numero di spettatori. La storia racconta la difficile rinascita di Andrea Fanti, un medico che, dopo un colpo di arma da fuoco alla testa, perde tutti i ricordi riguardanti i dodici anni che hanno preceduto l'incidente. Da stimato primario, nonché uomo freddo e poco incline al dialogo con i pazienti, Andrea è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) La nostra intervista a, interprete di DOC -tue, che il 19 novembre 2020 arriva aldella primasu Rai1 in prima serata. La primadi DOC -tuesta per terminare. Il 19 novembre 2020 in prima serata verrà, infatti, trasmesso ildella primadi questa amatissima fiction di Rai1 che ha tenuto incollati allo schermo un gran numero di spettatori. La storia racconta la difficile rinascita di Andrea Fanti, un medico che, dopo un colpo di arma da fuoco alla testa, perde tutti i ricordi riguardanti i dodici anni che hanno preceduto l'incidente. Da stimato primario, nonché uomo freddo e poco incline al dialogo con i pazienti, Andrea è ...

