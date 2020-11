Covid, Mara Carfagna in isolamento per contatto con un positivo (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome riporta l’agenzia Adnkronos, Mara Carfagna è in attesa dell’esito del tampone. La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia è in isolamento fiduciario, dopo un contatto con una persona risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo la portavoce Carlotta Sabatino, spiegando la sua assenza alla conferenza stampa con la ministra Elena Bonetti in corso a Montecitorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome riporta l’agenzia Adnkronos,è in attesa dell’esito del tampone. La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia è infiduciario, dopo uncon una persona risultata positiva al. Ad annunciarlo la portavoce Carlotta Sabatino, spiegando la sua assenza alla conferenza stampa con la ministra Elena Bonetti in corso a Montecitorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

