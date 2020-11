Campari, aggiornamento sull’acquisto di azioni proprie (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Campari, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 novembre 2020, complessivamente 925.000 azioni proprie al prezzo medio di 9,6631 euro per azione, per un controvalore pari a 8.938.386,50 euro. A Piazza Affari, ribasso composto e controllato per l’azienda attiva nel settore beverage, che archivia la sessione in flessione dell’1,12% sui valori precedenti. (Foto: © Campari) Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto dida destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall’Assemblea deglisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 novembre 2020, complessivamente 925.000al prezzo medio di 9,6631 euro per azione, per un controvalore pari a 8.938.386,50 euro. A Piazza Affari, ribasso composto e controllato per l’azienda attiva nel settore beverage, che archivia la sessione in flessione dell’1,12% sui valori precedenti. (Foto: ©

