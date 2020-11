Camorra, preso il boss latitante Gaetano Cifrone (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVarcaturo (Na) – E’ stato arrestato dopo un mese di latitanza Gaetano Cifrone, 34 anni, considerato dagli investigatori elemento apicale dell’omonimo clan operativo a Miano, periferia a nord di Napoli, e in guerra con altre famiglie della zona per l’eredità del clan Lo Russo. Cifrone era sfuggito al blitz dello scorso 20 ottobre quando i Carabinieri della compagnia Vomero avevano eseguito 23 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti esponenti del clan. E’ stato catturato dai militari dell’Arma in via Ripuaria a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano (Napoli). Dovrà rispondere di associazione a delinquere di stampo camorristico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVarcaturo (Na) – E’ stato arrestato dopo un mese di latitanza, 34 anni, considerato dagli investigatori elemento apicale dell’omonimo clan operativo a Miano, periferia a nord di Napoli, e in guerra con altre famiglie della zona per l’eredità del clan Lo Russo.era sfuggito al blitz dello scorso 20 ottobre quando i Carabinieri della compagnia Vomero avevano eseguito 23 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti esponenti del clan. E’ stato catturato dai militari dell’Arma in via Ripuaria a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano (Napoli). Dovrà rispondere di associazione a delinquere di stampo camorristico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

- E' stato arrestato dopo un mese di latitanza Gaetano Cifrone, 34 anni, considerato dagli investigatori elemento apicale dell'omonimo clan ...

