Zoom: ora è possibile segnalare e rimuovere gli utenti molesti dalle videochat (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che ci piaccia o no, siamo sostanzialmente all'interno di un nuovo lockdown, seppur "soft": molti lavoratori in Italia sono così nuovamente in smart working da casa e molti studenti ancora una volta in didattica digitale, scenari in cui i software per le videochat, come Zoom, tornano nuovamente protagonisti. Non è un caso dunque che proprio questo software abbia da poco introdotto due sostanziali novità dedicate alla sicurezza: la possibilità di segnalare e rimuovere eventuali partecipanti indesiderati all'interno delle videochat. Per quanto riguarda la prima funzione, finalmente gli amministratori di una room possono ora sospendere temporaneamente la riunione per rimuovere chi disturba: una soluzione interessante visto che nel precedente lockdown c'erano stati molti problemi a causa ...

