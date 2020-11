Udine: dal 20 novembre al via servizio di prestito di libri a domicilio (Di mercoledì 18 novembre 2020) A seguito dell’inasprirsi delle misure di prevenzione al Covid 19, dopo il collaudato servizio di take away e l’incremento dei prestiti digitali attraverso la piattaforma MLOL, la Biblioteca civica Vincenzo Joppi e le sue sedi e sezioni, a partire da venerdì 20 novembre, daranno il via al servizio di prestito di libri a domicilio: “La biblioteca porta a porta”. Il servizio sarà accessibile ai residenti nel Comune di Udine iscritti alla Biblioteca (i non iscritti possono contattare la biblioteca e richiedere le modalità per l’iscrizione online). “Con lo slogan ‘Fermiamo il virus, non i libri’ – ha spiegato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – la Biblioteca intende responsabilizzare i cittadini sull’importanza di seguire le ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) A seguito dell’inasprirsi delle misure di prevenzione al Covid 19, dopo il collaudatodi take away e l’incremento dei prestiti digitali attraverso la piattaforma MLOL, la Biblioteca civica Vincenzo Joppi e le sue sedi e sezioni, a partire da venerdì 20, daranno il via aldidi: “La biblioteca porta a porta”. Ilsarà accessibile ai residenti nel Comune diiscritti alla Biblioteca (i non iscritti possono contattare la biblioteca e richiedere le modalità per l’iscrizione online). “Con lo slogan ‘Fermiamo il virus, non i’ – ha spiegato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – la Biblioteca intende responsabilizzare i cittadini sull’importanza di seguire le ...

ASgrulletti : RT @MaraNavarria: Dal mio ritorno in Friuli alla preparazione in vista di #tokyo2021. ?????? Una speciale chiacchierata con @marghegranbassi,… - IlFriuli : Fvg zona #arancione, facciamo chiarezza su cosa si può fare. Nell’ottica del ‘buon senso’, precisa il Prefetto di U… - messveneto : Uscire dal proprio comune? Per la spesa si può. Dal parrucchiere no - Tutti gli aggiornamenti ora per ora - AnnaRitaFioroni : RT @confcommPRO: La chiave della nostra rappresentanza sta anche nella sinergia tra territorio e associazioni nazionali che valorizzano le… - confcommPRO : La chiave della nostra rappresentanza sta anche nella sinergia tra territorio e associazioni nazionali che valorizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Udine dal Centocinquanta clandestini scaricati nella notte da furgoncini e camion Il Messaggero Veneto Spesa fuori dal comune? No del prefetto: una circolare alle categorie per spiegare cosa si può e non si può fare

Le indicazioni del rappresentante del governo sul territorio potrebbero essere riviste a breve: in programma una riunione tra prefetti per rendere omogenee le restrizioni ...

John Mellencamp per la prima volta in concerto in Italia

Il ‘No Better Than This Tour’ – 13 concerti in tutta Europa – sarà una serie di speciali serate in cui l’artista americano ripercorre una quasi quarantennale carriera degna della ‘Rock’n’Roll Hall of ...

Le indicazioni del rappresentante del governo sul territorio potrebbero essere riviste a breve: in programma una riunione tra prefetti per rendere omogenee le restrizioni ...Il ‘No Better Than This Tour’ – 13 concerti in tutta Europa – sarà una serie di speciali serate in cui l’artista americano ripercorre una quasi quarantennale carriera degna della ‘Rock’n’Roll Hall of ...