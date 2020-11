Superbonus, che cos’è un condominio e gli altri dubbi. Ruffini: “Agenzia delle entrate chiarirà con una nuova circolare” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Servirà una nuova circolare per chiarire i molti dubbi legati all’applicazione del Superbonus al 110% per le opere edilizie di riqualificazione energetica e sismica. Ulteriori chiarimenti, necessari per far sì che il vantaggio fiscale per i cittadini introdotto con il decreto Rilancio non si trasformi in un boomerang. “L’Agenzia delle entrate nelle prossime settimane fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una nuova circolare”, ha detto il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Uno dei dubbi riguarda ad esempio l’assicurazione espressamente richiesta dal decreto, , sostanzialmente per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Servirà unacircolare per chiarire i moltilegati all’applicazione delal 110% per le opere edilizie di riqualificazione energetica e sismica. Ulteriori chiarimenti, necessari per far sì che il vantaggio fiscale per i cittadini introdotto con il decreto Rilancio non si trasformi in un boomerang. “L’Agenzianelle prossime settimane fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una, ha detto il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria, in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Uno deiriguarda ad esempio l’assicurazione espressamente richiesta dal decreto, , sostanzialmente per ...

Mov5Stelle : Come come cambia la nostra abitazione quando facciamo ricorso al #Superbonus 110%? Siamo andati a vedere i lavori i… - ZucchettiCS : ZCS Azzurro porta nel Cloud la produzione fotovoltaica, l'accumulo e tutte le tecnologie che gioveranno del Superbo… - ciliegia_mastro : @LegaSalvini Superbonus per chi? Per voi che siete una associazione a delinquere? Al vostro schifo non c'è mai limite. - cecegranata : RT @OrdineArchTo: Nella #parolaalpresidente buone notizie per la professione: il #Superbonus 110% che porterà lavoro ai professionisti, il… - OrdineArchTo : Nella #parolaalpresidente buone notizie per la professione: il #Superbonus 110% che porterà lavoro ai professionist… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus che Ecobonus 110%, cos'è un condominio? La circolare dell’Agenzia delle Entrate Corriere della Sera Superbonus 110%, l’assemblea online o mista sblocca l’incentivo in condominio

Bisogna porsi il problema di far partire i lavori in tempi accettabili. Ogni situazione va valutata caso per caso, non esistono regole infallibili ...

Superbonus, Ruffini: "Complessità serve a evitare abusi"

(Teleborsa) - Il Superbonus del 110% spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e invece sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più ...

Bisogna porsi il problema di far partire i lavori in tempi accettabili. Ogni situazione va valutata caso per caso, non esistono regole infallibili ...(Teleborsa) - Il Superbonus del 110% spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e invece sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più ...