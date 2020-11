Stasera in tv | giovedì 19 novembre | “Harry Potter e la camera dei segreti” su Canale 5

Leggi su 2anews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata19. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv. A seguire anticipazioni e la guida del cinema in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata19. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv. Harrye ladei segreti – 21:205 Genere: Fantasy Titolo originale: Harryand the Chamber of Secrets Uscita: 2002 Nazionalità: USA Durata: 161? Regista: Chris Columbus Cast: Daniel Radcliffe, Tom Felton, Alan Rickman, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths The Elevator – 21:15 Sky ...