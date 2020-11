giorgio_gori : Secondo l’ultimo sondaggio ?@swg_research? un terzo degli italiani è contrario alla vaccinazione anti-Covid. Il 20%… - lorepregliasco : Secondo questo sondaggio SWG, solo il 37% degli italiani ha fiducia nelle capacità di gestione dell'emergenza COVID… - SkyTG24 : Covid, secondo i risultati di un sondaggio Ipsos un italiano su 6 rifiuterà di vaccinarsi - clikservernet : Sondaggio: secondo il 58% di voi, la Juve non dovrebbe dare un’altra occasione a Khedira - Noovyis : (Sondaggio: secondo il 58% di voi, la Juve non dovrebbe dare un’altra occasione a Khedira) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

Gli italiani non hanno fiducia nel vaccino contro covid, sondaggio Ipsos Stupito perché in ospedale il punto di vista è senz'altro diverso ...Il X municipio, quello del litorale, lancia un sondaggio tra gli abitanti per trovare ribattezzare sé stesso. Cinque le opzioni, ma manca quella ...