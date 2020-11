Soffrono (e muoiono) per il Covid, ma dicono che non esiste: il negazionismo arriva in corsia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Soffrono per il Covid, ma dicono che non esiste: il negazionismo valica i confini delle piazze e arriva nei reparti, in Italia e nel mondo. Negli ospedali, saturi a causa della seconda ondata, non tutti i pazienti accettano la realtà del contagio, scettici di fronte al fatto che possa essere stato il virus a ridurli in quelle condizioni. L’ultima testimonianza in ordine di tempo arriva dagli Stati Uniti. “La cosa più tragica è vederli morire increduli”, ha raccontato Jodi Doering, infermiera di un ospedale del South Dakota intervistata dalla Cnn. L’operatrice sanitaria ha proseguito: “Continuano a dire che il virus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: ‘Dimmi la verità, che malattia ho?’”. Una testimonianza, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020)per il, mache non: ilvalica i confini delle piazze enei reparti, in Italia e nel mondo. Negli ospedali, saturi a causa della seconda ondata, non tutti i pazienti accettano la realtà del contagio, scettici di fronte al fatto che possa essere stato il virus a ridurli in quelle condizioni. L’ultima testimonianza in ordine di tempodagli Stati Uniti. “La cosa più tragica è vederli morire increduli”, ha raccontato Jodi Doering, infermiera di un ospedale del South Dakota intervistata dalla Cnn. L’operatrice sanitaria ha proseguito: “Continuano a dire che il virus nonanche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: ‘Dimmi la verità, che malattia ho?’”. Una testimonianza, ...

