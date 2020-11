Roma, in smart working usava la rete aziendale per scaricare materiale pedopornografico: arrestato 52enne (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un traffico anomalo sulla linea utilizzata dal dipendente di un gestore telefonico, collocato in smart working, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid 19, aveva insospettito il datore di lavoro. E così, dopo la denuncia, gli investigatori della Polizia Postale di Roma iniziavano le indagini che rivelavano, però uno scenario sconvolgente. La scoperta choc L’impiegato, un Romano di 52 anni, utilizzando la rete Internet aziendale, anziché lavorare scaricava immagini a sfondo sessuale riproducenti bambine dalla evidente età preadolescenziale, nonché numerosi video con atti sessuali con soggetti minori in tenera età. L’uomo che, catalogava il materiale in maniera meticolosa all’interno di cartelle, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un traffico anomalo sulla linea utilizzata dal dipendente di un gestore telefonico, collocato in, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid 19, aveva insospettito il datore di lavoro. E così, dopo la denuncia, gli investigatori della Polizia Postale diiniziavano le indagini che rivelavano, però uno scenario sconvolgente. La scoperta choc L’impiegato, unno di 52 anni, utilizzando laInternet, anziché lavorare scaricava immagini a sfondo sessuale riproducenti bambine dalla evidente età preadolescenziale, nonché numerosi video con atti sessuali con soggetti minori in tenera età. L’uomo che, catalogava ilin maniera meticolosa all’interno di cartelle, ...

CorriereCitta : Roma, in smart working usava la rete aziendale per scaricare materiale pedopornografico: arrestato 52enne - leggoit : #Roma, dipendente in smart working con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato - ilmessaggeroit : Roma, dipendente in smart working con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato - LavoroLazio_com : Operatori customer care tedesco c1 in smart working a Roma Operatori customer care tedesco c1 in sm...... - maxfarina : @AndreaRoventini @c_grosa @ricpuglisi @fabriziobarca @LorenzoTondi Pero, i dipendenti pubblici in Smart working pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma smart Roma, dipendente in smart working con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato Il Messaggero In smart working scarica immagini pedopornografiche

Arrestato 52enne, trovati oltre 13mila file e 150 video Un traffico anomalo sulla linea utilizzata dal dipendente di un gestore telefonico, collocato in smart working, a causa delle limitazioni dovute ...

Roma, dipendente in smart working con la rete aziendale scaricava video pedopornografici: arrestato

Invece di lavorare, scaricava video pedopornografici. Un traffico anomalo infatti, sulla linea utilizzata dal dipendente di un gestore telefonico, collocato in smart working, a causa ...

Arrestato 52enne, trovati oltre 13mila file e 150 video Un traffico anomalo sulla linea utilizzata dal dipendente di un gestore telefonico, collocato in smart working, a causa delle limitazioni dovute ...Invece di lavorare, scaricava video pedopornografici. Un traffico anomalo infatti, sulla linea utilizzata dal dipendente di un gestore telefonico, collocato in smart working, a causa ...