Regione a Prefetto | “C’è Covid | stop abbattimenti case abusive”

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Campania: l’assessore regionale alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione Mario Morcone “con una lettera aldi Napoli ha chiesto la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell’emergenza legata alla pandemia”. La nota stampa entra nel merito: “La richiesta alfa seguito ad una mozione approvata all’unanimità dai gruppi dell’assemblea regionale e rappresenta come sia inopportuno, in una fase sociale così difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare le difficoltà di una collettività già ferita dal. La Giunta Regionale si rende disponibile a partecipare ad un tavolo che la Prefettura vorrà eventualmente avviare per regolare i tempi della moratoria che è stata richiesta”.? (Immagine generica di abbattimento manufatti). La Denuncia.