"Pronto il collegamento dal carcere?". Il dramma di Fabrizio Corona: cannonata di Dagospia contro Giletti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un calvario infinito per Fabrizio Corona: il prossimo mercoledì, infatti, potrebbe tornare in carcere. I giudici del tribunale di sorveglianza di Milano saranno chiamati a decidere se manetenere il "differimento della pena" per la sua "patologia psichiatrica", concesso in via provvisoria all'ex re dei paparazzi circa un anno fa. Da San Vittore, Corona passò a un istituto di cura vicino a Monza. Insomma, rischia di tornare in galera. Ancora una volta. Attualmente si trova in regime di detenzione domiciliare, a casa. Corona insomma suda freddo. E fin qui la cronaca, a cui si aggiunge un tagliente titolo di Dagospia per rilanciare la notizia. Dago, infatti, chiosa: "Giletti ha già Pronto il collegamento con San Vittore?". Il riferimento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un calvario infinito per: il prossimo mercoledì, infatti, potrebbe tornare in. I giudici del tribunale di sorveglianza di Milano saranno chiamati a decidere se manetenere il "differimento della pena" per la sua "patologia psichiatrica", concesso in via provvisoria all'ex re dei paparazzi circa un anno fa. Da San Vittore,passò a un istituto di cura vicino a Monza. Insomma, rischia di tornare in galera. Ancora una volta. Attualmente si trova in regime di detenzione domiciliare, a casa.insomma suda freddo. E fin qui la cronaca, a cui si aggiunge un tagliente titolo diper rilanciare la notizia. Dago, infatti, chiosa: "ha giàilcon San Vittore?". Il riferimento, ...

TizianoFerro : Quasi pronto per il collegamento con la mitica Mara Venier Oggi alle 14.00, DOMENICA IN @RaiUno - Almost ready!… - annamengi84 : RT @TizianoFerro: Quasi pronto per il collegamento con la mitica Mara Venier Oggi alle 14.00, DOMENICA IN @RaiUno - Almost ready! ???????? ??… - MirellaFerrare : RT @TizianoFerro: Quasi pronto per il collegamento con la mitica Mara Venier Oggi alle 14.00, DOMENICA IN @RaiUno - Almost ready! ???????? ??… - Giusgood : RT @arcn99: Catanzaro è un trend topic, @Giusgood che sta succedendo?! Sei già pronto in collegamento dal Cavatore? - arcn99 : Catanzaro è un trend topic, @Giusgood che sta succedendo?! Sei già pronto in collegamento dal Cavatore? -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto collegamento Coronavirus. La messinscena del finto malato in pronto soccorso, un caso di disinformazione dall’estero Open Arezzo, un braccialetto collega malato e medico

Chi è contagiato ma in isolamento a casa, sarà costantemente monitorato. Il dispositivo trasmette ogni cinque minuti alcuni parametri vitali.

Cantiere sul ponte: traffico deviato e disagi in vista

(ror) Tutto pronto per l'avvio oggi dei lavori al ponte sulla Livenza lungo la Postumia: il cantiere di fatto interromperà il collegamento stradale fino al 27 novembre. Il problema è relativo a ...

Chi è contagiato ma in isolamento a casa, sarà costantemente monitorato. Il dispositivo trasmette ogni cinque minuti alcuni parametri vitali.(ror) Tutto pronto per l'avvio oggi dei lavori al ponte sulla Livenza lungo la Postumia: il cantiere di fatto interromperà il collegamento stradale fino al 27 novembre. Il problema è relativo a ...