Preso baby-pusher dopo la denuncia di una madre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trova il figlio, minorenne, disteso a letto in uno stato di torpore e palesemente sofferente e preoccupata lo sottopone ad un controllo medico scoprendo così che aveva assunto stupefacenti e non, come detto dal ragazzo, sostanze alcoliche. La madre non si è persa d’animo e ha subito denunciato la situazione alla polizia locale del Distretto di via Giulia, indicando il giardino pubblico che il figlio frequentava. Immediato l’avvio dell’indagine del personale del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, e l’individuazione del pusher, anch’esso minorenne. Numerosi e costanti controlli all’interno e nei dintorni del giardino hanno infatti permesso di identificare chi aveva ceduto la marijuana. Il baby-pusher è stato deferito alla Procura dei minori presso il Tribunale di Trieste per ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trova il figlio, minorenne, disteso a letto in uno stato di torpore e palesemente sofferente e preoccupata lo sottopone ad un controllo medico scoprendo così che aveva assunto stupefacenti e non, come detto dal ragazzo, sostanze alcoliche. Lanon si è persa d’animo e ha subitoto la situazione alla polizia locale del Distretto di via Giulia, indicando il giardino pubblico che il figlio frequentava. Immediato l’avvio dell’indagine del personale del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, e l’individuazione del, anch’esso minorenne. Numerosi e costanti controlli all’interno e nei dintorni del giardino hanno infatti permesso di identificare chi aveva ceduto la marijuana. Ilè stato deferito alla Procura dei minori presso il Tribunale di Trieste per ...

Ultime Notizie dalla rete : Preso baby Preso baby-pusher dopo la denuncia di una madre di minorenne Agenzia ANSA Baby Yoda arriva su Minecraft grazie a una nuova espansione a tema Star Wars

Non solo The Mandalorian, nell’espansione appena uscita anche contenuti sulla trilogia originale come il bar di Mos Eisley e la Morte Nera, tutto a disposizione del popolarissimo builder di Mojang e M ...

Nove giornate di squalifica al baby calciatore

La sentenza del giudice sportivo confermata dalla Corte d’Appello: protagonista un giovane atleta tesserato per il Coiano Santa Lucia ...

