Perché i razzi contro l’ambasciata di Baghdad sono un problema per Biden (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ieri sera le milizie sciite irachene hanno rotto una tregua molto esile raggiunta su spinta iraniana e minacce americane in ottobre, e hanno lanciato quattro missili contro l’ambasciata americana di Baghdad. Il fortino nella Green Zone della capitale dell’Iraq è un luogo di sfogo del confronto tra Stati Uniti e Iran e punto di frizione che si tettonizza ogni qualvolta c’è un movimento scomposto in Medio Oriente. Nella fattispecie, si può pensare che il motivo che abbia riattivato le azioni di disturbo iran-irachene a Baghdad possa essere stato l’annuncio dell’amministrazione uscente di Donald Trump sul ritiro parziale dalle truppe dall’Iraq– e da Afghanistan e Somalia. Il presidente Trump sta pensando a un ritiro massiccio delle truppe statunitensi da alcuni scenari di crisi. È un vecchio pallino trumpiano che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ieri sera le milizie sciite irachene hanno rotto una tregua molto esile raggiunta su spinta iraniana e minacce americane in ottobre, e hanno lanciato quattro missiliamericana di. Il fortino nella Green Zone della capitale dell’Iraq è un luogo di sfogo del confronto tra Stati Uniti e Iran e punto di frizione che si tettonizza ogni qualvolta c’è un movimento scomposto in Medio Oriente. Nella fattispecie, si può pensare che il motivo che abbia riattivato le azioni di disturbo iran-irachene apossa essere stato l’annuncio dell’amministrazione uscente di Donald Trump sul ritiro parziale dalle truppe dall’Iraq– e da Afghanistan e Somalia. Il presidente Trump sta pensando a un ritiro massiccio delle truppe statunitensi da alcuni scenari di crisi. È un vecchio pallino trumpiano che ...

idealista1770 : @GermanoDottori Mi sfugge il perché di questa reazione però... - SempreLibero2 : RT @SempreLibero2: Sarebbe meglio che il sostituto governatore della Calabria Spirlì, stesse zitto, perchè l'ho visto occasionalmente in un… - SempreLibero2 : Sarebbe meglio che il sostituto governatore della Calabria Spirlì, stesse zitto, perchè l'ho visto occasionalmente… - mazavaaa : Molto spesso mi chiedo perché cazzo l’Italia continua ad essere un paese di trogloditi da anni e non va avanti. Poi… - Paolo__Gali : @AndreaSpanu6 Mi ricordo un certo razzi che elogiava la Corea del Nord perché a terra non c’era nemmeno una cartaccia -

Ultime Notizie dalla rete : Perché razzi Il grido degli azeri: "Ecco perché non possiamo accettare la secessione del Nagorno-Karabakh" la Repubblica