Mancini | “Bastoni può diventare il nuovo Chiellini Sarà difficile scegliere i 23 per l’Europeo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Ct della Nazionale Robertoha parlato a RaiSport nel postpartita di Bosnia-Italia: “Abbiamo dei giovani molto bravi, bisogna dargli la possibilità di giocare perché è chiaro che all’inizio possano avere delle difficoltà, ma il loro coinvolgimento può essere importante per il futuro. Bastoni? E’ un ragazzo giovane che questa settimana ha fatto tre partite in dieci giorni, giocando sempre meglio. È molto giovane, può migliorare tantissimo eilBonucci o ilun grandissimo difensore. Ci sono tanti giocatori bravi, bisogna farli giocare.bello ofare la lista dei 23 per l’Europeo? Era giàprima poi negli ultimi quattro-cinque mesi stanno uscendo dei giocatori che si stanno rivelando ottimi. ...