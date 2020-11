Juventus | l’ex Padoin si ritira | “Ora gestisco una palestra”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ho detto addio al calcio giocato, non c’erano più i presupposti per continuare la mia carriera con serenità. Adesso sono tornato a casa, ho aperto una palestra insieme a mia moglie e cerco di aiutarla nel portarla avanti”. Parola di Simone, ex centrocampista dellae ora fresco di addio al calcio giocato dopo aver vinto dieci trofei in maglia bianconera e aver giocato tra Cagliari e Ascoli nei suoi ultimi anni di carriera. “Per adesso mi concentro sulla famiglia, ho deciso di smettere perché immaginavo che un nuovo lockdown mi avrebbe tenuto lontano dai miei bambini per troppo tempo – ha detto ai microfoni di gianlucadimarzio.com – Era una scelta alla quale mi ero preparato: quando hai 36 anni e giochi a calcio, cominci a mettere in conto che, da un momento all’altro, potresti ritrovarti costretto a fare un passo indietro”. ...