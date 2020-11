Juventus Cagliari, emergenza in difesa: torna subito De Ligt titolare (Di mercoledì 18 novembre 2020) Juventus Cagliari – Dopo la sosta, torna la Serie A. La Juventus deve ripartire con i 3 punti. Il pareggio all’ultimo respiro della Lazio lascia l’amaro in bocca a Pirlo, che però ha avuto una grande risposta sul piano del gioco. I bianconeri dovranno continuare sulla scia di quanto proposto a Roma, cercando di concretizzare di più le occasioni create. Il tecnico avrà una mini emergenza in difesa, dovrà dunque affidarsi alla coppia inedita Demiral-De Ligt, con Danilo pronto a fare il terzo. Juventus Cagliari, le formazioni Pirlo con qualche assente di troppo in difesa: Chiellini out così come Bonucci, potrebbe quindi toccare subito a De Ligt, al rientro dopo un lungo stop causa ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 novembre 2020)– Dopo la sosta,la Serie A. Ladeve ripartire con i 3 punti. Il pareggio all’ultimo respiro della Lazio lascia l’amaro in bocca a Pirlo, che però ha avuto una grande risposta sul piano del gioco. I bianconeri dovranno continuare sulla scia di quanto proposto a Roma, cercando di concretizzare di più le occasioni create. Il tecnico avrà una miniin, dovrà dunque affidarsi alla coppia inedita Demiral-De, con Danilo pronto a fare il terzo., le formazioni Pirlo con qualche assente di troppo in: Chiellini out così come Bonucci, potrebbe quindi toccarea De, al rientro dopo un lungo stop causa ...

