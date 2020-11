Il documentario su Totti è più un album di famiglia (Di mercoledì 18 novembre 2020) La rovina di tutto è stato Kapadia. Lui e i suoi modi di girare i documentari. Su Senna. Su Maradona. Anche su Amy Winehouse, ma quella è un’altra storia. Con un lavoro di anni alla ricerca di immagini inedite. E di interviste. Di pareri possibilmente mai ascoltati, o comunque funzionali al percorso narrativo scelto. Il documentario su Diego, ad esempio, comincia con una scena da poliziesco, una scena che vale quasi l’intera opera. È il tragitto di Maradona a Napoli, scortato dalla polizia, dal Lungomare fino allo stadio San Paolo dove si tiene la conferenza stampa di presentazione. Immagini mai viste prima di Kapadia. Perché la forza di un film si basa sulle immagini. Soprattutto se è un film su un personaggio che abbiamo visto in ogni salsa per oltre vent’anni. Non a caso l’immagine più potente del documentario di Alex Infascelli è quella che precede ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) La rovina di tutto è stato Kapadia. Lui e i suoi modi di girare i documentari. Su Senna. Su Maradona. Anche su Amy Winehouse, ma quella è un’altra storia. Con un lavoro di anni alla ricerca di immagini inedite. E di interviste. Di pareri possibilmente mai ascoltati, o comunque funzionali al percorso narrativo scelto. Ilsu Diego, ad esempio, comincia con una scena da poliziesco, una scena che vale quasi l’intera opera. È il tragitto di Maradona a Napoli, scortato dalla polizia, dal Lungomare fino allo stadio San Paolo dove si tiene la conferenza stampa di presentazione. Immagini mai viste prima di Kapadia. Perché la forza di un film si basa sulle immagini. Soprattutto se è un film su un personaggio che abbiamo visto in ogni salsa per oltre vent’anni. Non a caso l’immagine più potente deldi Alex Infascelli è quella che precede ...

