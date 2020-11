Il Coronavirus non frena, da giovedì scuole pubbliche chiuse a New York (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da gioved le scuole pubbliche a New York resteranno chiuse a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco della citt , Bill de Blasio. Gli studenti continueranno le lezioni con ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da gioved lea Newresterannoa causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco della citt , Bill de Blasio. Gli studenti continueranno le lezioni con ...

rtl1025 : ?? #Mattarella: 'Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà': questo modo di pensare si è infranto… - SkyTG24 : «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei ci… - disinformatico : Se qualcuno vi ha girato l'ennesima fesseria su come debellare il coronavirus con i rimedi trovati su WhatsApp, olt… - MikiG78 : RT @TUTTOJUVE_COM: Marchisio: 'Il Coronavirus? Torino sta cercando di andare avanti. Non mi è stato proposto di fare il sindaco e non mi in… - cesarenistri : RT @jeperego: La #Grecia è pronta a vaccinare più di 2 milioni di persone al mese contro il #coronavirus non appena il siero sarà disponibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus. Essere positivi non significa essere malati? Il virus può danneggiare anche gli asintomatici Open Il professore cancella la DAD e chiede alla classe di vedere un film insieme: succede qualcosa di inatteso

Il professore di disegno di un istituto in Messico ha scelto di cancellare la sua lezione in DAD e di sostituirla con un'attività diversa: vedere una puntata di “SpongeBob”.

Covid a Napoli, l'odissea di una donna down: «Mia sorella positiva e legata al Cardarelli»

Quella di Eliana è una di quelle storie che non si vorrebbero mai raccontare. Era il 16 ottobre quando è risultata positiva al coronavirus. «Aveva solo qualche decimo di febbre ...

Il professore di disegno di un istituto in Messico ha scelto di cancellare la sua lezione in DAD e di sostituirla con un'attività diversa: vedere una puntata di “SpongeBob”.Quella di Eliana è una di quelle storie che non si vorrebbero mai raccontare. Era il 16 ottobre quando è risultata positiva al coronavirus. «Aveva solo qualche decimo di febbre ...