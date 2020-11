Grammy Awards 2021: le candidature più probabili (Di mercoledì 18 novembre 2020) I Grammy Awards 2021 si preannunciano davvero molto interessanti. Una sessantatreesima edizione della cerimonia particolarmente sentita in quanto molti sono gli artisti che durante la pandemia hanno voluto scrivere e pubblicare musica. Le nomine verranno rese note solo martedì 24 novembre tramite una diretta streaming ma è già possibile scommettere sui nomi di alcuni papabili nominati. Harry Styles, Post Malone o ancora la grande trionfatrice dell’edizione dei Grammy 2020, Billie Eilish? Abbiate ancora un pochino di pazienza e scoprirete chi potrebbero essere i grandi nomi candidati per il 2021 secondo Billboard. Grammy Awards: le prime indiscrezioni? Poche ore fa l’organizzazione della cerimonia dei Grammy Awards ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Isi preannunciano davvero molto interessanti. Una sessantatreesima edizione della cerimonia particolarmente sentita in quanto molti sono gli artisti che durante la pandemia hanno voluto scrivere e pubblicare musica. Le nomine verranno rese note solo martedì 24 novembre tramite una diretta streaming ma è già possibile scommettere sui nomi di alcuni papabili nominati. Harry Styles, Post Malone o ancora la grande trionfatrice dell’edizione dei2020, Billie Eilish? Abbiate ancora un pochino di pazienza e scoprirete chi potrebbero essere i grandi nomi candidati per ilsecondo Billboard.: le prime indiscrezioni? Poche ore fa l’organizzazione della cerimonia dei...

