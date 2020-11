‘Gf Vip 5’, Adua Del Vesco inizia a dubitare del fidanzato Giuliano Condorelli: “Appena torno a casa…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giornata di lacrime oggi per Adua Del Vesco. Già ieri, la bella concorrente del Gf Vip 5 aveva iniziato a conversare con Dayane Mello circa la sua relazione con Giuliano Condorelli. Insieme da ormai molti anni, Adua è però convinta che all’esterno della Casa il suo fidanzato non sia contento dei suoi comportamenti. La riprova poi l’avrebbe ritrovata nelle parole della madre che, durante la sorpresa in puntata, le aveva parlato del fidanzato in maniera molto vaga. Sono in pensiero, anche se faccio finta di niente. Mi preoccupa questa cosa di Giuliano. Penso alle parole di mia mamma e potrebbe essere successo qualcosa. È stranissimo che si fa un collegamento a casa mia e mia mamma non si sente con lui per dirgli della ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giornata di lacrime oggi perDel. Già ieri, la bella concorrente del Gf Vip 5 avevato a conversare con Dayane Mello circa la sua relazione con. Insieme da ormai molti anni,è però convinta che all’esterno della Casa il suonon sia contento dei suoi comportamenti. La riprova poi l’avrebbe ritrovata nelle parole della madre che, durante la sorpresa in puntata, le aveva parlato delin maniera molto vaga. Sono in pensiero, anche se faccio finta di niente. Mi preoccupa questa cosa di. Penso alle parole di mia mamma e potrebbe essere successo qualcosa. È stranissimo che si fa un collegamento a casa mia e mia mamma non si sente con lui per dirgli della ...

Notiziedi_it : Gf Vip, cosa trama Bettarini? La bomba: “Il tacere non è silenzio” - misentoscossaag : @soulgianca Al gf vip ho visto zelletta pulirsi il culo sotto la doccia in diretta nazionale con estrema no chanance. - Claudia43723524 : RT @xxfreeavengers: #GFVIP La Mediaset che il 31 dicembre, dopo il discorso di Mattarella ,ci piazza il Cenone del GF VIP 5 e Harry Potter… - infoitcultura : GF Vip, due nuovi concorrenti che “lasceranno a bocca aperta i vipponi”: di chi si tratta? - infoitcultura : GF Vip, Briatore smentisce la Gregoraci: mai chiesto di risposarla -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Pensioni: Gualtieri,'lavoro complesso, nessun intervento in Legge Bilancio' Affaritaliani.it