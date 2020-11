Falce: “Con Voyager parto in viaggio verso l’ignoto nonostante la paura e l’incertezza” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapper Falce, dopo il debutto con l’album “Quercia” e un periodo di lavoro dedicato al consolidamento dell’etichetta GYM Studio Music, fondata nel 2018 assieme all’amico e produttore discografico Alessandro Petacca, pubblica il secondo album “Voyager”, in collaborazione con Thaurus Publishing e distribuito da Believe Music Digital. Se nel primo disco il messaggio era quello di avere cura di tutto quello che ci circonda, “Voyager” racconta “la volontà di un ragazzo che decide di lanciarsi in un viaggio verso l’ignoto nonostante la paura e l’incertezza – dice il rapper -. Un viaggio sia dentro sé stessi sia nel mondo contemporaneo che ho descritto con l’aiuto e la produzione di Alessandro Petacca”. Il titolo del disco nasce come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapper, dopo il debutto con l’album “Quercia” e un periodo di lavoro dedicato al consolidamento dell’etichetta GYM Studio Music, fondata nel 2018 assieme all’amico e produttore discografico Alessandro Petacca, pubblica il secondo album “”, in collaborazione con Thaurus Publishing e distribuito da Believe Music Digital. Se nel primo disco il messaggio era quello di avere cura di tutto quello che ci circonda, “” racconta “la volontà di un ragazzo che decide di lanciarsi in unlae l’incertezza – dice il rapper -. Unsia dentro sé stessi sia nel mondo contemporaneo che ho descritto con l’aiuto e la produzione di Alessandro Petacca”. Il titolo del disco nasce come ...

