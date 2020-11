Di Meo brothers No party Si fa quel che si può In streaming Re-Naissance con Alessandro Preziosi e il calendario cult di Massimo Listri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tra gli effetti collaterali del virus cinese ( mai mi stancherò di chiamarlo così) e delle consequenziali restrizioni di movimento c’è l’abbassamento vertiginoso della libido social. Annunciato, poi smentito, riconfermato sotto formula dell’open day il continuo rimbalzo ha creato boccate d’ansia alla categoria degli imperdibili must to go. Da 19 anni il ballo di Generoso e Roberto, inventori delitinerante, ha toccato le più belle capitali del mondo: Roma, Parigi, New York, Vienna, Londra, Mosca, Lisbona, Varsavia, Madrid, Instabul, Belgrado, Marrakesh… L’anno scorso ancora un coup de theatre e hanno lanciato il Ri-ballo a Palazzo Serra di Cassano nei settecenteschi saloni. Che coup de coeur salirela scalinata in marmo disegnata da Sanfelice, il maestro del barocco napoletano, che aveva lasciato estasiata Maria Callas a braccetto con ...