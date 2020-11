Da Salvini veleno contro Gino Strada: 'Nominiamo un calabrese, perché prendere lui?' (Di mercoledì 18 novembre 2020) lui non sopporta Gino Strada perché è un "comunista", un esponente delle odiate Ong e un 'immigrazionista, come dicono i nostri sovranisti. E pur di non vedere il fondatore di Emergency farebbe di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020)non sopportaè un "comunista", un esponente delle odiate Ong e un 'immigrazionista, come dicono i nostri sovranisti. E pur di non vedere il fondatore di Emergency farebbe di ...

Lo ha detto Matteo Salvini a "Ore 14" su Rai 2, accusando Giuseppe Conte e Roberto Speranza per quanto accaduto.

Dalla Lega veleno contro Gino Strada: "La Calabria non ha bisogno di un commissario all’immigrazione"

Quando in piena pandemia sono andati a dare una mano a Bergamo hanno taciuto e adesso arrivano le volgari allusioni di Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda ...

Lo ha detto Matteo Salvini a "Ore 14" su Rai 2, accusando Giuseppe Conte e Roberto Speranza per quanto accaduto.Quando in piena pandemia sono andati a dare una mano a Bergamo hanno taciuto e adesso arrivano le volgari allusioni di Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda ...