Covid | Gerry Scotti | “Vedevo 24 persone intubate | scene da film di fantascienza”

(Di mercoledì 18 novembre 2020)ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera la sua esperienza con il. Nell’intervista ha ripercorso la malattia. Quando ha scoperto di essere positivo, l’aggravarsi dei sintomi e infine la guarigione. Con rammarico ha ricordato i volti delleche combattevano contro l’infezione nel reparto di terapia intensiva e ha affermato: “Pregavo per loro”. >>oggi dimesso dall’ospedale, finalmente a casa: la foto dopo il ricoveropositivo alIl 26 ottobre scorso era stato il conduttore ad annunciare sui social la sua positività al virus: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Sono a casa, ...

Colpito dal coronavirus e ricoverato per 10 giorni, Gerry Scotti , il popolare conduttore di canale 5, ricorda i momenti passati in ospedale.Durante l'intervista il celebre conduttore di 'Chi vuol essere milionario' ha affermato di essersi trovato per qualche giorno nell' anticamera della terapia intensiva , e che ha avuto bisogno di un ca ...