Caso citrobacter | gli ispettori del ministero | Criticità organizzative

(Di mercoledì 18 novembre 2020) "", mancanza di una forte governance da parte dei vertici della direzione. Ecco, secondo glideldella salute, cosa ci sarebbe all'origine dei casi di infezione dakoseri, avvenute nell'Ospedale della donna e del bambino di Verona, che hanno provocato la morte di 4 neonati e lesioni permanenti in altri bambini. Nella relazione si mette nero su bianco ciò che i genitori di quei bimbi hanno sempre sospettato: i primi responsabili sono i vertici dell'ospedale, incapaci di "mettere in atto le dovute e immediate azioni di contenimento".