Calciomercato Juventus | in arrivo un maxi scambio | Paratici punta Pogba

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 18 novembre 2020)NEWS – Era evidente. Dopo le parole di Claudio Marchisio rivolte al suo ex compagno, le luci dei riflettori delsi sono accese verso il francese. Il centrocampista manca tanto ai tifosi dellae ha lasciato nel loro cuore tante belle emozioni. Con il passaggio al Manchester United però, il ritorno diè sempre risultato difficile, sia per le cifre, sia per la volontà del giocatore di restare in Inghilterra. In questo periodo però, con un contratto in scadenza nel 2022,avrebbe in mente un clamorosocon il Manchester United. LEGGI ANCHE:, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: ...