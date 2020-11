Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ...

markus_auto : Pagare il bollo auto con l'app Postepay e BancoPosta ... - giorgiopregno : Non sai se hai pagato il bollo del tuo veicolo o non trovi la ricevuta di pagamento? Tranquillo può capitare di per… - LuceverdeRadio : ??#Covid19 #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa #multe ??spostamenti, scadenze e pratiche a… - LuceverdeMilano : ??#Covid19 ?#Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa #multe? Spostamenti, scadenze e pratiche a… - 8mobile : iTarga fornisce velocemente tutte le informazioni disponibili per auto e moto. Controlla la copertura assicurativa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Addio al bollo auto. Per chi salta l'obbligo e da quando Trend-online.com Taxi e bus turistici, Max Bastoni e Silvia Scurati (Lega): “Bonus di 1.500 euro e rimborso bollo 2020 e 2021”

MILANO – “La nostra mozione a favore dei taxisti, conducenti NCC e bus turistici si è concretizzata in un intervento finanziario rispettivamente di 1500 euro e 2000 euro a cui si aggiunge il rimborso ...

Mercedes-Benz Classe C 220 d Auto Executive del 2018 usata a Alessandria

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C 220 d Auto Executive usata del 2018 a Alessandria nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

MILANO – “La nostra mozione a favore dei taxisti, conducenti NCC e bus turistici si è concretizzata in un intervento finanziario rispettivamente di 1500 euro e 2000 euro a cui si aggiunge il rimborso ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C 220 d Auto Executive usata del 2018 a Alessandria nella sezione Auto usate di Automoto.it ...