Bob | Patrick Baumgartner per proseguire il percorso di crescita Obiettivo top10

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza della nuova stagione della Coppa del Mondo di bob 2020-2021. La doppietta inaugurale sulla pista di Sigulda, in Lettonia, ci permetterà di capire quali equipaggi avranno approcciato nel migliore dei modi alla annata, e se qualcuno tra di loro sarà in grado di porre fine, o mettere quantomeno in discussione, il dominio assoluto tedesco di 12 mesi fa, con Francesco Friedrich a fare un sol boccone di tutti i rivali sia nel bob a 2, sia nel bob a 4. Gli avversari non mancheranno di certo, ma vogliamo concentrarci su un altro aspetto. Passando ai confini italici, grande interesse lo avrà anche un altro aspetto: capire a che punto è arrivato il percorso di crescita del nostro Patrick Baumgartner. Il poliziotto classe 1994 (compirà i ventisei anni il 27 dicembre prossimo) è a ...

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza della nuova stagione della Coppa del Mondo di bob 2020-2021. La doppietta inaugurale sulla pista di Sigulda, in Lettonia, ci permetterà di capire quali ...

Gli azzurri già al lavoro a Sigulda per l'apertura della Coppa del Mondo di bob e skeleton

Sei i convocati per le gare di bob che apriranno la stagione nel week-end del 21-22 novembre, quattro invece gli alfieri della nazionale per l'apertura dello skeleton.

Sei i convocati per le gare di bob che apriranno la stagione nel week-end del 21-22 novembre, quattro invece gli alfieri della nazionale per l'apertura dello skeleton.