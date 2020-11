Ballando con le Stelle 2020: Maykel Fonts, in isolamento, salta la finale. Alessandra Mussolini regolarmente in pista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fonts e Mussolini Imprevisto importante per la finale di Ballando con le Stelle 2020. Nel corso dell’ultima puntata dello show ballerino condotto da Milly Carlucci, in programma per sabato 21 novembre, Alessandra Mussolini non potrà infatti contare sul supporto del maestro Maykel Fonts, che attualmente non sta bene e si trova in isolamento domiciliare. A riferire la notizia è stato il sito TPI, che ha parlato dell’impossibilità di Fonts di partecipare al programma. La presenza della Mussolini, invece, non è in discussione. Ci risulta che tutti i tamponi molecolari, a cui si è sottoposta nelle ultime ore, hanno dato esito negativo. Il forfait di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 18 novembre 2020)Imprevisto importante per ladicon le. Nel corso dell’ultima puntata dello show ballerino condotto da Milly Carlucci, in programma per sabato 21 novembre,non potrà infatti contare sul supporto del maestro, che attualmente non sta bene e si trova indomiciliare. A riferire la notizia è stato il sito TPI, che ha parlato dell’impossibilità didi partecipare al programma. La presenza della, invece, non è in discussione. Ci risulta che tutti i tamponi molecolari, a cui si è sottoposta nelle ultime ore, hanno dato esito negativo. Il forfait di ...

stanzaselvaggia : Sembra la trama di “Dieci piccoli indiani”. Ogni settimana ci perdiamo qualcuno. ;) - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - _vedocose : @CaioGCM @BrunoVespa Quando ti vedremo a Ballando con le stelle? - NicoloC__ : Poteva 'Ballando Medical Drama' non chiudere in bellezza? ????????? #BallandoConLeStelle 'Maykel Fonts, in isolament… -