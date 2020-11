Alice Campello e la love story con Morata: “E’ un padre fantastico. Sono fortunata” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Lui aveva visto una mia foto e aveva chiesto a molte persone se mi conoscevano, per presentarci, ma non avevamo amicizie in comune. Così mi ha scritto (su Instagram). Gli ho risposto dopo molto tempo e, alla fine, ci siamo visti. Quando l’ho conosciuto, mi ha colpita perché ho subito capito che era molto serio. Per esempio, due settimane dopo il nostro primo appuntamento, si è fatto otto ore di macchina per conoscere la mia famiglia, ed è tornato molto tardi a Torino, anche se il giorno dopo doveva allenarsi presto”. Così Alice Campello racconta di come è nata la sua storia d’amore con l’attaccante della Juventus, Alvaro Morata. “Questo e mille altri gesti. I suoi amici e la famiglia non lo avevano mai visto così e lui non smetteva di dirmi che mi voleva sposare: alla fine, me l’ha chiesto otto mesi dopo che avevamo iniziato a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Lui aveva visto una mia foto e aveva chiesto a molte persone se mi conoscevano, per presentarci, ma non avevamo amicizie in comune. Così mi ha scritto (su Instagram). Gli ho risposto dopo molto tempo e, alla fine, ci siamo visti. Quando l’ho conosciuto, mi ha colpita perché ho subito capito che era molto serio. Per esempio, due settimane dopo il nostro primo appuntamento, si è fatto otto ore di macchina per conoscere la mia famiglia, ed è tornato molto tardi a Torino, anche se il giorno dopo doveva allenarsi presto”. Cosìracconta di come è nata la sua storia d’amore con l’attaccante della Juventus, Alvaro. “Questo e mille altri gesti. I suoi amici e la famiglia non lo avevano mai visto così e lui non smetteva di dirmi che mi voleva sposare: alla fine, me l’ha chiesto otto mesi dopo che avevamo iniziato a ...

