Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe: “Dovrebbe tirare fuori gli scheletri dall’armadio e dire la verità” (Di martedì 17 novembre 2020) Si è tanto discusso della fine del matrimonio tra Roberto Parli e la conduttrice televisiva Adriana Volpe, e a quanto pare se ne parla ancora. L’ex marito di Adriana Volpe, infatti, è tornato a parlare dell’ex moglie sui Social, rispondendo ai suoi fan. A chi scriveva all’uomo di trovare una nuova compagna più sincera e magari meno famosa, Parli non ha esitato a rispondere: “Famosa? (Adriana, ndr) Di cosa? Le mie vere ferite sono la Famiglia, e mia figlia che piange ogni volta”. Ma non è tutto. Roberto Parli infatti ha anche scritto un commento che sicuramente non lascia in splendida luce l’ex moglie, lasciando inoltre intendere che ... Leggi su gossipblog (Di martedì 17 novembre 2020) Si è tanto discusso della fine del matrimonio trae la conduttrice televisiva, e a quanto pare se ne parla ancora. L’exdi, infatti, è tornato a parlare dell’ex moglie sui Social, rispondendo ai suoi fan. A chi scriveva all’uomo di trovare una nuova compagna più sincera e magari meno famosa,non ha esitato a rispondere: “Famosa? (, ndr) Di cosa? Le mie vere ferite sono la Famiglia, e mia figlia che piange ogni volta”. Ma non è tutto.infatti ha anche scritto un commento che sicuramente non lascia in splendida luce l’ex moglie, lasciando inoltre intendere che ...

roberto_ave : RT @Taxistalobbyst: @GiorgiaMeloni @poliziadistato Perchè non parli di solidarietà per gli #italiani che vengono caricati a manganellate se… - Monica49590572 : @roberto_cota Altrettanto. Mi piace come scrivi. Soprattutto quando parli di diritto - Leo17Marco : @Manuinter2 Non se ne può piú, da Roberto Carlos passando da Ronaldo, fino ad oggi, lasciamo andare grandi calciato… - albeandrea : Di vaccini è giusto che parli chi sa, non chi si informa sul web per quindici minuti e poi vuole dire la sua. Si f… - Cosimo53086756 : @MaurizioARicci @girotti_roberto @mgmaglie @emergency_ong Non sai nemmeno dove cazzo sei girato, parli di hashtag i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Parli Adriana Volpe, è finita con il marito Roberto Parli? «Sto meditando» Il Messaggero Incontro governo-sindacati, botta e risposta in diretta tra Bombardieri (Uil) e Conte. Premier: “Avete mai scritto una manovra col governo?”

Si preannunciava un incontro ad alta tensione e così è stato. Non si placa la polemica tra Governo e sindacati anche dopo l’ultimo meeting tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i segretar ...

De Zerbi: «Sono un martello, non un filosofo. Quest’anno vogliamo andare in Europa»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato sulle pagine di Repubblica della stagione del club emiiano. Le sue parole ...

Si preannunciava un incontro ad alta tensione e così è stato. Non si placa la polemica tra Governo e sindacati anche dopo l’ultimo meeting tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i segretar ...Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato sulle pagine di Repubblica della stagione del club emiiano. Le sue parole ...