Recovery Fund, La Germania bacchetta Ungheria e Polonia: 'Non è tempo di veti ma di solidarietà' (Di martedì 17 novembre 2020) All'indomani del muro opposto da Polonia ed Ungheria, che ha bloccato l'accordo su Bilancio europeo e Recovery Fund, appello alla responsabilità dalla Germania, presidente di turno del consiglio Ue: ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 novembre 2020) All'indomani del muro opposto daed, che ha bloccato l'accordo su Bilancio europeo e, appello alla responsabilità dalla, presidente di turno del consiglio Ue: ...

gennaromigliore : Ungheria e Polonia bloccano il Recovery Fund e tutto il Bilancio Ue 2020/2027! Il motivo? Non accettano la clausola… - Piu_Europa : Per poter continuare a violare lo stato di diritto, #Ungheria e #Polonia hanno esercitato il diritto di veto, blocc… - RobTallei : Ungheria e Polonia hanno messo il veto sul bilancio pluriennale europeo, bloccando di fatto il Recovery fund, perch… - pavluca : RT @ilmanifesto: VETI INCROCIATI #ilmanifesto #laprima Agguato al Recovery Fund di Ungheria e Polonia, che mettono il veto sul bilancio… - AnnalisaChirico : Ancora ritardi per il #RecoveryFund, arriva il veto di Polonia e Ungheria. Leggi qui ?? #LaChirico -