Napoli, Osimhen: ritardo per il tampone. Il rebus resta (Di martedì 17 novembre 2020) Napoli - E quando verrà domenica, portandosi un paio di allenamenti in testa, sarà Napoli-Milan : che però è già cominciata, anche se in tono minore (e mai dimesso), perché saranno anche dieci ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020)- E quando verrà domenica, portandosi un paio di allenamenti in testa, sarà-Milan : che però è già cominciata, anche se in tono minore (e mai dimesso), perché saranno anche dieci ...

ZZiliani : Come ho già detto, su #Osimhen era rigore grande come una casa e #Pasqua, annullando il susseguente gol per il mani… - ZZiliani : Campane a festa: ammettere che al Napoli doveva essere assegnato il rigore è un bel passo avanti. Ma far passare l'… - ZZiliani : Naturalmente: poichè è evidente a tutti che era più complicato vedere il mani di Osimhen che il suo plateale trasci… - salvione : Napoli, Osimhen: ritardo per il tampone. Il rebus resta - NCN_it : #Osimhen ancora in Nazionale, potrebbe saltare il match contro il #Milan -