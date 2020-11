Legge Bilancio, Anief: pochi fondi alla scuola e nulla per contratti (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – pochi fondi per il sostegno alla scuola e niente per i contratti. E’ duro il giudizio del sindacato della scuola Anief sulla Legge di Bilancio 2021, una manovra da 38 miliardi di euro, in gran parte in deficit, che impegna solo 117,8 milioni di euro per ampliare l’offerta formativa. Uno stanziamento che servirà, si Legge nel testo approvato, a “ridurre le diseguaglianze” e “favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i privi di mezzi”. Anief ritiene gli investimenti prodotti dal Governo per il settore scolastico non affatto sufficienti. “L’istruzione pubblica deve essere collocata tra le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) –per il sostegnoe niente per i. E’ duro il giudizio del sindacato dellasulladi2021, una manovra da 38 miliardi di euro, in gran parte in deficit, che impegna solo 117,8 milioni di euro per ampliare l’offerta formativa. Uno stanziamento che servirà, sinel testo approvato, a “ridurre le diseguaglianze” e “favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i privi di mezzi”.ritiene gli investimenti prodotti dal Governo per il settore scolastico non affatto sufficienti. “L’istruzione pubblica deve essere collocata tra le ...

