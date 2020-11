La moglie: o me o la sanità calabrese, e Gaudio si dimette da commissario (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Arrivano le giornate no. E’ quella di oggi per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è una di quelle brutte brutte. Anche se per un momento sembra di stare su Scherzi a parte. Leggi su dire (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Arrivano le giornate no. E’ quella di oggi per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è una di quelle brutte brutte. Anche se per un momento sembra di stare su Scherzi a parte.

AMorelliMilano : Si dimette anche #Gaudio, il terzo #Commissario nominato in pochi giorni da #Conte e #Speranza alla guida della san… - fanpage : ?? ULTIM'ORA- Si dimette anche il nuovo commissario #Gaudio 'Non voglio aprire una crisi familiare' - xblunotte : RT @VincePastore: L'ex rettore della Sapienza motiva così la rinuncia all'incarico da commissario della Sanità in #Calabria: mia moglie non… - edocogoo : Calabria, Eugenio Gaudio rinuncia all’incarico da commissario alla Sanità. Il motivo? “Mia moglie non vuole trasfer… - icittadini : Calabria, Eugenio Gaudio rinuncia all’incarico da commissario alla Sanità. Il motivo? “Mia moglie non vuole trasfer… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie sanità Ruolo sindaci, sinergia e prossimità servizi per benessere cittadini, il nuovo paradigma di Sandoz e Anci Yahoo Notizie