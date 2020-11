Kaspersky completa il trasferimento del processo di elaborazione dati in Svizzera e apre un nuovo Transparency Center in Nord America (Di martedì 17 novembre 2020) (Milano 17 novembre 2020) - L'apertura dei nuovi centri sancisce l'attuazione delle importanti misure annunciate nell'ambito della Global Transparency Initiative tre anni fa Milano, 17 novembre 2020 Kaspersky ha annunciato di aver raggiunto i principali obiettivi della Global Transparency Center Initiative completando il trasferimento delle attività di archiviazione ed elaborazione dei dati dalla Russia alla Svizzera e inaugurando il quinto Transparency Center in Nord America. Dopo aver aumentato il proprio livello di trasparenza, l'azienda richiede uno sforzo collettivo per migliorare la sicurezza e l'integrità dei moderni prodotti software. Tre anni fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) (Milano 17 novembre 2020) - L'apertura dei nuovi centri sancisce l'attuazione delle importanti misure annunciate nell'ambito della GlobalInitiative tre anni fa Milano, 17 novembre 2020ha annunciato di aver raggiunto i principali obiettivi della GlobalInitiativendo ildelle attività di archiviazione eddeidalla Russia allae inaugurando il quintoin. Dopo aver aumentato il proprio livello di trasparenza, l'azienda richiede uno sforzo collettivo per migliorare la sicurezza e l'integrità dei moderni prodotti software. Tre anni fa ...

CyberSecHub0 : RT @KasperskyLabIT: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus è un prodotto per la protezione degli endpoint indirizzato alle PMI. Bilancia co… - sectest9 : RT @KasperskyLabIT: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus è un prodotto per la protezione degli endpoint indirizzato alle PMI. Bilancia co… - CyberSecurityN8 : RT @KasperskyLabIT: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus è un prodotto per la protezione degli endpoint indirizzato alle PMI. Bilancia co… - KasperskyLabIT : Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus è un prodotto per la protezione degli endpoint indirizzato alle PMI. Bilanci… - about_big_data : RT @duncertain: Combinando l'apprendimento automatico tramite la sua tecnologia MLAD e l'analisi dei Big Data tramite Kaspersky Security Ne… -