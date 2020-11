Grande Fratello Vip | Selvaggia Roma invita Pierpaolo Pretelli nel suo Letto | Dormi con me?

GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - GrandeFratello : Stasera potrebbe accadere di tutto: Grande Fratello sta iniziando ORA su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play!… - simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - sergiomarcoc : ??MA COSA STANNO FACENDO!? Hanno aperto la porta del Cucurio ed il Grande Fratello ha ripreso i concorrenti #GFVip - francyriki : RT @Manuel_Real_Off: E perchè è intoccabile? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello Vip è stata alquanto movimentata, con le solite polemiche che hanno scatenato un bel parapiglia tra gli inquilini all’interno della casa. E’ però soprattutto a puntata c ...Giacomo Urtis è conosciuto come il 'chirurgo dei vip'. Specializzato in Dermatologia e Venereologia all'Università di Sassari, si è trasferito a Milano per seguire un Master in chirurgia estetica.