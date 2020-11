Emma furibonda con il commentatore omofobo | “A casa tua ci sono altri cogli*ni?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020)è sempre stata in prima linea contro l’omofobia, appoggiando in ogni sua dichiarazione la comunità LGBTQ+. Non si è mai tirata indietro e anche in questa occasione è successo. Tutto nasce da una foto tenera che il concorrente didella categoria Under Uomini a “X Factor 2020”, Blue Phelix, ha postato su Instagram. Lo scatto risale a qualche anno fa e ritrae il cantante assieme al fratello. “Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua”, ha scritto Blue Phelix. In mezzo a tanti commenti positivi però uno ha catturato l’attenzione dei follower, un utente infatti ha puntato il ...