Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 20:10 (Di lunedì 16 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’azienda farmaceutica moderna Annuncia il suo vaccino efficace al 94,5% ora l’agenzia Europea del farmaco comincia l’iter per l’approvazione moderna annuncia la durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino covid a temperature di refrigerazione ti prevede infatti che rimanga stabile a temperatura standard di rigenerazione tra i 2 ° 8 ° per 30 giorni rispetto alla precedente stima di 7 giorni io non ti Si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di meno 20 gradi per sei mesi intanto l’agenzia Europea dei farmaci regolatori nazionali dei paesi europei hanno preparato un piano speciale per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti covid ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 novembre 2020)dailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’azienda farmaceutica moderna Annuncia il suo vaccino efficace al 94,5% ora l’agenzia Europea del farmaco comincia l’iter per l’approvazione moderna annuncia la durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino covid a temperature di refrigerazione ti prevede infatti che rimanga stabile a temperatura standard di rigenerazione tra i 2 ° 8 ° per 30 giorni rispetto alla precedente stima di 7 giorni io non ti Si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di meno 20 gradi per sei mesi intanto l’agenzia Europea dei farmaci regolatori nazionali dei paesi europei hanno preparato un piano speciale per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti covid ...

