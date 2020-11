Stati Uniti | maglia da titolare per McKennie contro Panama

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 16 novembre 2020) Seconda e ultima amichevole per gliche sfiderannoquesta sera. Una sfida sempre bollente che si ricollega anche alla politica dei due paesi. In campo, da, anche Westondella Juve diventato ormai punto centrale nel gruppo stanunitense. Questa la formazione degli USA: 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! At 22 years, 154 days, tonight’s Starting XI vs. is the second youngest in #USMNT history. More on our squad: https://t.co/3z3rLXbEFm #USAvPAN #USMNTisBack pic.twitter.com/pGm10TeHmy — U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 16, 2020 Foto: twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.