Il Movimento 5 Stelle, per come lo abbiamo conosciuto fino a ora, non esiste più. (Di lunedì 16 novembre 2020) di Francesco Maria Del Vigo. Mettiamola così: il Movimento 5 Stelle, per come lo abbiamo conosciuto fino a ora, non esiste più. I segnali di una imminente implosione, sia chiaro, c'erano tutti. Ma ieri la deflagrazione è stata pirotecnica. Davide Casaleggio è uscito dal gruppo. Che si fosse ampiamente rotto le scatole della sua stessa …

