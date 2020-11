Grande Fratello Vp, Matilde Brandi in Lacrime per Franceska Pepe: lo sfogo a Live-Non è la d'Urso (Di lunedì 16 novembre 2020) Matilde Brandi scoppia in Lacrime a Live-Non è la d'Urso per le parole di Franceska Pepe, che ha raccontato dei soprusi dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 16 novembre 2020)scoppia in-Non; la d'per le parole di, che ha raccontato dei soprusi dell'ex concorrente delVip.

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - martasara_ : La cosa più bella di questo grande Fratello rimangono Tommaso e MTR che si sdraiano in cucina dalle risate #GFVIP - xkissyharries : RT @Fortuna07162468: La contessa: “Tommy non lo vorrei come figlio perché lo vorrei sano” Ma stiamo scherzando? Grande Fratello quando la… -